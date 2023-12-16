Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta forma giymişti... Süper Lig'e ağlayarak veda etmişti Josef de Souza geri dönüyor!

2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR OLABİLİR

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.

20 MAÇTA 4 GOL

2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.





