SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta forma giymişti... Süper Lig'e ağlayarak veda etmişti Josef de Souza geri dönüyor!

Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta forma giymişti... Süper Lig'e ağlayarak veda etmişti Josef de Souza geri dönüyor!

16.12.2023 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen ve sahaya giren bir taraftarla yaşadığı olayla gündeme gelen Josef de Souza Beşiktaş'ın ardından Çin'in yolunu tutmuştu. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR OLABİLİR

josef_de_souza

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.

20 MAÇTA 4 GOL

654c741cae0a8f1658e90c4f

2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...
Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finaliTarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali
Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…
Anahtar Kelimeler:
Josef de Souza son dakika beşiktaş fenerbahçe süper li ocak transfer dönemi iyet başakşehi kulübün
En Çok Okunan Haberler
Vücudundan 25 kiloyu böyle çıkarttılar! "Türkiye'de ve dünyada oldukça nadir"

Vücudundan 25 kiloyu böyle çıkarttılar! "Türkiye'de ve dünyada oldukça nadir"

Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı...

Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı...

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...

Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...

Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!

Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.