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Hem havuza giriyorlar, hem canlı müzik dinliyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı sıcak ve nemden bunalanlar geceleri de havuzlara akın ederek canlı müzik eşliğinde serinliyor.

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Tarsus Belediyesi bünyesinde yer alan Su Parkı, bu sezon öğrenci ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan düzenlemeler ile kalitesi yükseltilerek hizmet vermeye devam eden Su Parkı'nda vatandaşlar, tesislere gelerek yüzme havuzu ve tesis içerisindeki kafeteryadan faydalanıyor. İşte eğlenceli anlardan görüntüler...

Mersin'deki Tarsus Su Parkı, haftada bir gün perşembe akşamları canlı müzik eşliğinde ailelere hizmet vermeye başladı. Etkinliğin ilk gününde kimi aileler canlı müzik dinlemenin keyfini yaşarken, kimisi de sıcak yaz gecesinde havuzun serin suyunda doyasıya eğlendi.
Tarsus Su Parkı Müdürü Gani Nazlıgül, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren her perşembe akşamı havuzumuz ailelerimize açık olacak, tabi kafeteryamız da açık ve bu akşama özel canlı müzik de yapacağız.
İnsanlarımız serinliyorlar, eğleniyorlar biz de bundan mutluluk duyuyoruz" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
mersin Tarsus Müzik havuz

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