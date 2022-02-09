Hem hesaplı hem pratik: Kısa sürede hazır olan çikolatalı noodle tarifi

Sofralarınıza sıkça dâhil ettiğiniz noodle'ı, hiç tatlı olarak düşünmüş ve çikolatalısını denemiş miydiniz? Evet, kulağa tuhaf geliyor olabilir ama deneyince lezzeti karşısında çok şaşıracaksınız! Sizler için hazırladığımız bu tarifle hem pratik hem hesaplı bir tatlı yapabilir, ağzınızda dağılan muhteşem tadıyla da mest olabilirsiniz! Üstelik yaparken hiç de zorlanmayacaksınız. Sadece her evde bulunan birkaç malzemeyle, mutfakta kaos yaratmadan ve bulaşık çıkartmadan harika bir tatlı yapmak mümkün. Çalışmaktan vakti kalmayanların, çocuklarına çabucak bir tatlı hazırlamak isteyen annelerin ya da öğrenci evlerinde yeterli malzemesi bulunmayan gençlerin imdadına koşan bu tarifi kesinlikle çok seveceksiniz. Gelin, tarife geçelim.

ÇİKOLATALI NOODLE TARİFİ

MALZEMELER

1 paket bardak noodle

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi (Bu sizin damak zevkinize bağlı, kullanmak zorunda değilsiniz.)

HAZIRLANIŞI