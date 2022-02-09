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Hem hesaplı hem pratik: Kısa sürede hazır olan çikolatalı noodle tarifi

09.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda market raflarında daha çok görmeye başladığımız noodle, popüleritesinden hiçbir şey kaybetmeden adını duyurmaya devam ediyor. Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezi Noodle, üç dakikada kaynar suya atıp hemencecik hazır edildiğinden pratikliğiyle tercih sebebi. Tavuklusu, dana etlisi, körilisi, acılısı derken her çeşidini tatmış olabilirsiniz.

Hem hesaplı hem pratik: Kısa sürede hazır olan çikolatalı noodle tarifi

Sofralarınıza sıkça dâhil ettiğiniz noodle'ı, hiç tatlı olarak düşünmüş ve çikolatalısını denemiş miydiniz? Evet, kulağa tuhaf geliyor olabilir ama deneyince lezzeti karşısında çok şaşıracaksınız! Sizler için hazırladığımız bu tarifle hem pratik hem hesaplı bir tatlı yapabilir, ağzınızda dağılan muhteşem tadıyla da mest olabilirsiniz! Üstelik yaparken hiç de zorlanmayacaksınız. Sadece her evde bulunan birkaç malzemeyle, mutfakta kaos yaratmadan ve bulaşık çıkartmadan harika bir tatlı yapmak mümkün. Çalışmaktan vakti kalmayanların, çocuklarına çabucak bir tatlı hazırlamak isteyen annelerin ya da öğrenci evlerinde yeterli malzemesi bulunmayan gençlerin imdadına koşan bu tarifi kesinlikle çok seveceksiniz. Gelin, tarife geçelim.

ÇİKOLATALI NOODLE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 paket bardak noodle

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi (Bu sizin damak zevkinize bağlı, kullanmak zorunda değilsiniz.)

HAZIRLANIŞI

  • 1 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine koyun ve orta ateşte ısınmaya bırakın.

  • Süt ısınırken üzerine 2 yemek kaşığı kakaoyu, 2 yemek kaşığı şekeri atın.

  • Süt kaynayana ve sos kıvamına gelene kadar karıştırın.

  • Sonrasında da 1 paket noodle'ı üç ya da dört parçaya bölün ve hazırladığınız karışımın içine atın.

  • Noodle yumuşayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

  • Noodlelar yumuşadıktan sonra tencerenin altını kapatın ve hazırladığınız noodle'ı karton bardağının içine geri koyun.

  • Bardağın ağzını bir tabak yardımıyla kapatıp, demlenmeye bırakın.

  • Bardağı kullanmak istemezseniz aynı şekilde başka bir kapaklı kasede de hazırlayabilirsiniz.

  • Çilolatalı sosun sıcaklığı ve buharıyla şişerek pişen ve soğuyan noodle'ı bardağı ters çevirerek bir tabağa alın.

  • Üzerine isteğe bağlı olarak Hindistan cevizi koyabilir veya dilediğiniz kuruyemişlerle de süsleyebilirsiniz. İkisi de çok yakışacak.

  • Çikolatalı noodle hazır. Afiyet olsun!
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