Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası

Samsun’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bölükbaşı işinden geri kalan zamanlarını ahşap oyma sanatı ile değerlendiriyor. İşinin stresini akşam evde yaptığı ahşap tabloları ile uğraşarak atan Bölükbaşı’nın yaptığı çalışmaları göz dolduruyor.

Becerisine katkı sağlıyor

VM Medical Park Samsun Hastanesinde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bölükbaşı, sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. Gündüz hastanede hastalarını muayene eden ve ameliyatlara giren Uzm Dr. Bölükbaşı, en uzun operasyonunu ise akşam evde uğraştığı tabloları üzerinde yapıyor. Ahşabı adeta bir ameliyat yapıyormuşçasına dikkatli ve özenle işleyen Uzm. Dr. Murat Bölükbaşı, yalnızca bir çalışması için aylarca emek veriyor.

Hobi olarak yaptığı bu sanatın işini de desteklediğini söyleyen Bölükbaşı, “Ahşap oyma sanatı incelik gerektiren zor operasyonlarda ameliyat yapabilme becerime katkı sağlıyor” dedi.

En büyük destekçisi çocukları

Yaklaşık 20 yıl önce ahşap oyma sanatına başladığını söyleyen Dr. Bölükbaşı çocuk yaştan itibaren bir merakı olduğunu bunu yıllar içinde geliştirdiğini belirtti. Doktorluk mesleğini seçmesinde de yine bu sanat üzerine yaptığı çalışmaların etkili olduğuna değindi. Evde bir odasını atölye olarak ayıran Bölükbaşı’nın en büyük destekçisi ise çocukları. Bölükbaşı’nın çocukları evde adeta ameliyatlara giren genç asistanlar gibi ona yardım ediyor ve işin inceliklerini öğreniyor.