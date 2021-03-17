Hem pratik hem lezzetli: 10 dakikada hazırlayacağınız ev yapımı gofret tarifi

Evde gofret hazırlamak başta imkansız gibi gelse de yalnızca 10 dakikanızı ayıracağınız bir tarifle markete gitmeden lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Tatlı krizlerinde her daim elinizin altında bulunacak ev yapımı gofretleri hazırlamak için not almaya bile gerek duymayacaksınız. İşte gevrek ekmekle hazırlayabileceğiniz çok pratik gofret tarifi:

EV YAPIMI GOFRET NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

8 tane gevrek ekmek

200 gram bitter çikolata

1 kavanoz fıstık ezmesi

Fındık parçaları (isteğe göre)

Yapılışı: