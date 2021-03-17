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Hem pratik hem lezzetli: 10 dakikada hazırlayacağınız ev yapımı gofret tarifi

Betül Songur Betül Songur 17.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Hem pratik hem lezzetli: 10 dakikada hazırlayacağınız ev yapımı gofret tarifi

Katkısız atıştırmalık arayanlar için evde hazırlanabilen çikolatalı, fıstık ezmeli gofretler lezzetli bir ara öğün görevini üstlenecek. Çikolata ve fıstık ezmesini gevrek ekmeğe sürerek hazırlayacağınız bu tarif vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.

Evde gofret hazırlamak başta imkansız gibi gelse de yalnızca 10 dakikanızı ayıracağınız bir tarifle markete gitmeden lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Tatlı krizlerinde her daim elinizin altında bulunacak ev yapımı gofretleri hazırlamak için not almaya bile gerek duymayacaksınız. İşte gevrek ekmekle hazırlayabileceğiniz çok pratik gofret tarifi:

EV YAPIMI GOFRET NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

  • 8 tane gevrek ekmek
  • 200 gram bitter çikolata
  • 1 kavanoz fıstık ezmesi
  • Fındık parçaları (isteğe göre)

Yapılışı:

  • Çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.
  • Gevrek ekmekleri uzunlamasına olacak şekilde ortadan ikiye bölüyoruz.
  • 2 kat gevrek ekmek arasına fıstık ezmesi sürüyoruz.
  • Gofretleri eritilmiş çikolataya buluyoruz.
  • Bu noktada dilerseniz çikolatayla kapladığınız gofretlerinizi fındıkla da süsleyebilirsiniz.
  • Hazırladığımız gofretleri yağlı kağıdın üzerine aralıklı şekilde diziyoruz.
  • Ardından donması için buzdolabına yerleştiriyoruz.
    Şimdiden afiyet olsun.
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