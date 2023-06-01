Hem sağlıklı hem de lezzetli fırında kabak mücver tarifi! Fırında mücver nasıl yapılır?

Mücver yaz aylarında fresh tadıyla en sevilen yiyeceklerden olsa da kızartma hem kokusu hem zararları nedeniyle her zaman tercih edilemiyor. Fırında mücvertarifi ise hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı oluyor. Fırında mücver nasıl yapılır merak ediyorsanız bu fırında mücver tarifine göz atabilirsiniz.
Fırında mücver sağlıklı tarifler arayanların yardımına koşuyor. Doyurucu ve lezzetli olan bu fırında mücver tarifini herkesin denemesi gerekiyor.
MALZEMELER
2 adet orta boy kabak (Kabak dışında dilediğiniz sebzeyle de mücver yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak; havuç, patates, karnabahar, mısır, ıspanak, kara lahana, semizotu, bezelye, pırasayı deneyebilirsiniz.)
2 yumurta
3 yemek kaşığı buğday unu veya beyaz un (tamamen size kalmış)
2 yemek kaşığı beyaz peynir (dilerseniz lor peynir de kullanabilirsiniz)
1 tutam dereotu
1 orta boy taze soğan
1 çay kaşığından biraz az karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
TARİF
Öncelikle seçmiş olduğunuz sebzenizi minik minik doğramakla işe başlayın (Bu tarifte sebzemiz kabak). Eğer daha az zamanda yemeğinizi afiyetle yemek istiyorsanız robotta çekebilirsiniz.
Ardından sebzenin içine minik minik doğradığınız soğanları ekleyin.
Bir kase içerisine kabakları ve soğanları alıp tuz ekleyerek iyice karıştırın.
Baharatları, dereotunu ve peyniri de bu kaseye ilave edin.
Daha sonra yumurtayı ekleyin.
Elekten geçirmiş olduğunuz unu da ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.
Karıştırdığınız malzemeleri bir fırın tepsine dökün.
180 derece fırında üzerleri ve kenarları kızarana kadar pişirin.
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