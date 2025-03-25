Hem Samsunspor hem Eyüpspor peşinde! Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den 2 talip birden

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ancak bu sezon Gabriel Sara’nın transferiyle formasını kaybeden Kerem Demirbay, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Samsunspor’un ilgilendiği gündeme gelmişti.

ARDA TURAN DA İSTİYOR

Süper Lig’de Arda Turan yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor’un da Kerem Demirbay’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Eflatun-sarılı ekibin, sezon sonunda hem oyuncuyla hem de Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Ayrıca, teknik direktör Arda Turan’ın Kerem ile birebir bir görüşme gerçekleştirerek projelerini ve hedeflerini anlatacağı belirtildi.