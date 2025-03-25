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Hem Samsunspor hem Eyüpspor peşinde! Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den 2 talip birden

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2025 12:20
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Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Bu ekiplerden Eyüpspor için de sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Hem Samsunspor hem Eyüpspor peşinde! Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den 2 talip birden
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan ancak bu sezon Gabriel Sara’nın transferiyle formasını kaybeden Kerem Demirbay, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Samsunspor’un ilgilendiği gündeme gelmişti.

ARDA TURAN DA İSTİYOR

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Süper Lig’de Arda Turan yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor’un da Kerem Demirbay’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Eflatun-sarılı ekibin, sezon sonunda hem oyuncuyla hem de Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
Ayrıca, teknik direktör Arda Turan’ın Kerem ile birebir bir görüşme gerçekleştirerek projelerini ve hedeflerini anlatacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Turan son dakika galatasaray
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