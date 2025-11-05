Mynet Trend

Hem yanık hem tahriş... O şehir tehlikede! Zehir saçıyor: "Temastan kesinlikle kaçının"

Türkiye'nin bazı şehirleri kışı bazıları ise yazı yaşıyor. Ülkenin güney kesimlerinde bazı vatandaşlar denizin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ancak uzman isim olası tehlikelere karşı uyardı. Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde son günlerde deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonu arttı. Bununla birlikte denizanası zehirlenme vakalarında artış olduğu belirtildi.

Çiğdem Sevinç

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığının halen 24 santigrat derece dolaylarında seyrettiğini, bu durumun da Kızıldeniz kökenli zehirli denizanalarının popülasyonunu arttırdığını söyledi.

KIYIYA YAKŞALTI

Prof. Dr. Özcan, "Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle İskenderun Körfezi'nde özellikle Kızıldeniz göçmeni zehirli denizanalarının popülasyonunda ciddi bir artışa yol açtı. Zaman zaman bu canlıların sahil kesimlerine, mendirek çevrelerine kadar yaklaştıklarını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın bu dönemde temastan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor” dedi.

AMONYAK TEDAVİSİ ÖNERDİ

Vatandaşların bu dönemde denizanalarına temas etmemesi gerektiğini belirten Özcan, "Temas halinde ciltte yanma ve tahriş oluşabilir. Bu durumda kaşımak veya ovuşturmak kesinlikle yanlış bir davranıştır. Temas eden bölge deniz suyuyla nazikçe temizlenmeli, mümkünse amonyakla bölgeye müdahale edilmeli ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

(DHA)

