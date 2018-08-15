Henri Saivet Bursaspor'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi!

Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da bulunan Saivet’i 1 yıllığına kiraladı.

Her konuda anlaşma sağlanan 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul’a geldi. Ardından Bursa’ya gidecek olan Saivet’in yapılacak son görüşmelerin ardından yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçeceği ve akşam saatlerinde yapılacak antrenmana katılacağı bildirildi.

