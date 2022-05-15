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Henry Onyekuru'dan heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray eşofmanı ve bavul...

15.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Henry Onyekuru'nun adı sarı-kırmızılı kulüple anılıyor. Daha önce de Galatasaray'a geri dönmek istediğini defalarca belirten yıldız oyuncudan flaş bir paylaşım geldi.

Henry Onyekuru'dan heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray eşofmanı ve bavul...
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Daha önce Galatasaray forması giyip taraftarların kalbinde büyük iz bırakan Henry Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY EŞOFMANI, ELİNDE İSE BAVUL...

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Bu sabah Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Üzerinde Galatasaray eşofmanı, elinde ise bavulların olduğu bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi "Geri dönüş" olarak yorumlandı.

Galatasaray forması altında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru sezon başında sürpriz bir şekilde Olympiakos'a transfer olmuştu.

Bu sezon Yunan ekibinde 27 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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