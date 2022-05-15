Henry Onyekuru'dan heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray eşofmanı ve bavul...

Daha önce Galatasaray forması giyip taraftarların kalbinde büyük iz bırakan Henry Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY EŞOFMANI, ELİNDE İSE BAVUL...

Bu sabah Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Üzerinde Galatasaray eşofmanı, elinde ise bavulların olduğu bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi "Geri dönüş" olarak yorumlandı.

Galatasaray forması altında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru sezon başında sürpriz bir şekilde Olympiakos'a transfer olmuştu.

Bu sezon Yunan ekibinde 27 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



