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Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

27.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Antrenmanda Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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