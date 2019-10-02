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Henry Onyekuru'nun devre arasında Monaco'dan ayrılacağı iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 02.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

2018/19 sezonunda Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru için flaş bir iddia gündeme geldi.

Henry Onyekuru'nun devre arasında Monaco'dan ayrılacağı iddia edildi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen, lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

ONYEKURU'NUN KARİYER HİKAYESİ

AOI Football adlı internet sitesinin haberine göre; Avrupa'nın dev kulüpleri, Monaco forması giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

"ONYEKURU MUTLU DEĞİL!"

Yıldız futbolcuya yakın bir kaynağın yaptığı açıklamada, "Bence, Henry Onyekuru'nun Fransa'daki durumu açık. Oraya gittiğinde ufak bir sakatlığı vardı. Ancak sakatlıktan döndüğünde takımının hocası, Onyekuru'yu pek memnun etmeyecek bir taktik değişikliğine gitti. Kendisi genç ve futbol oynamak istiyor. Bu yüzden ara transfer döneminde seçeneklerini değerlendirecek. Monaco'daki durumu değişmezse kiralık tercihi de gündeme gelebilir." ifadeleri kullanıldı.

Onyekuru'nun gidişinin ardından yapılan transferlerden yeteri kadar verim alamayan Galatasaray'ın, Henry Onyekuru için harekete geçebileceği de haberde belirtildi.

(Sporx)

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Henry Onyekuru monaco

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