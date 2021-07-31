Henry Onyekuru, Olympiakos ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru, Olympiakos ile tüm konularda anlaşma sağladı ve sadece resmi imzaların atılması kaldı.

Yunanistan'dan sport-fm.gr'ın haberine göre; nisan ayında vefat eden annesinin cenazesinin kremasyon seremonisi (Ölen kişinin bedeninin yakılma işlemi) için Nijerya'ya giden Onyekuru, pazar günü Yunanistan'da olacak. Ardından kendisini 4 yıllığına Olympiakos'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

ONYEKURU'YA YILLIK 2 MİLYON EURO

Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Olympiakos, bu transfer için Monaco'ya toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'DA 20 GOL 11 ASİST

24 yaşındaki Nijeryalı, Galatasaray formasıyla çıktığı 55 Süper Lig maçında 20 gol atıp 11 asist yaptı.

Galatasaray'ın 4.35 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadığı Onyekuru, Monaco'ya 13.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.



