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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

24.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 38 - Holon Yuvalim: 28

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İsrail'in Holon Yuvalim ekibini 38-28 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 21-9 önde bitirdi.

Dün oynanan ilk maçı da 38-32 kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. tura yükseldi.

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