Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında İsveç kulübü Savehof'a 28-26 yenildi.

Partille kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 17-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki 5. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.



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