Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında, Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Fransız ekibinin 13-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı altıncı maçta da mağlup oldu.



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