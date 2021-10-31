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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

31.10.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Hentbol: 30

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında, Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Fransız ekibinin 13-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı altıncı maçta da mağlup oldu.

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