Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Norveç temsilcisinin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Vipers Kristiansand 11 maçta 8 galibiyet aldı.



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