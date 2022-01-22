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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22.01.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor: 24 - Vipers Kristiansand: 35

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Norveç temsilcisinin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Vipers Kristiansand 11 maçta 8 galibiyet aldı.

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