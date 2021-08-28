Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 38-22 yenildi.

Almanya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise Rhein-Neckar Löwen'in 18-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

İki takımın anlaşması gereği rövanş karşılaşması da yarın yine Almanya'da yapılacak.

Östringen Spor Salonu'ndaki rövanş mücadelesi, TSİ 16.00'da başlayacak.



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