İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Eskişehir Ormanspor, Nilüfer Belediyespor'u 27-24 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğü ile sona erdi.



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