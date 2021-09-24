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Hentbol: Erkekler Süper Lig

24.09.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Ormanspor: 27 - Nilüfer Belediyespor: 24

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Eskişehir Ormanspor, Nilüfer Belediyespor'u 27-24 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğü ile sona erdi.

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