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Hentbol: Erkekler Süper Lig

15.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 5. hafta tek maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası oynanan tek maçla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Salonu'nda Spor Toto'yu konuk etti.

Karşılaşmanın ilk devresini 13-10 üstün tamamlayan konuk ekip, sahadan da 28-20 galibiyetle ayrıldı.

Ligde 5. haftada yarın 3 karşılaşma oynanacak.

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