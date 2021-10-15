İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası oynanan tek maçla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Salonu'nda Spor Toto'yu konuk etti.

Karşılaşmanın ilk devresini 13-10 üstün tamamlayan konuk ekip, sahadan da 28-20 galibiyetle ayrıldı.

Ligde 5. haftada yarın 3 karşılaşma oynanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz