YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

16.10.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 5. haftasında 3 maç oynandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında üç maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Antalyaspor: 30-30

Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 30-24

Beşiktaş-Hatayspor: 37-18

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti! "Kasımpaşa'da beraberdik"
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdüA Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.