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Hentbol: Erkekler Süper Lig

01.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 30 - Nilüfer Belediyespor: 27

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 30-27 yendi.

Ligde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u konuk etti.

Müsabakanın ilk yarısını 15-11 üstün tamamlayan Beşiktaş, sahadan da 30-27 galip ayrıldı.

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