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Hentbol: Erkekler Süper Lig

02.02.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 13. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, ertelenen tek maç dışında tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 24-24

Hatayspor-Mamak Belediyespor: 36-27

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik: 24-17

Eskişehir Ormanspor-Köyceğiz Belediyespor: 37-28

MYK Hentbol-Antalyaspor maçı ertelendi.

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