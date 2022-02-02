İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, ertelenen tek maç dışında tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 24-24

Hatayspor-Mamak Belediyespor: 36-27

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik: 24-17

Eskişehir Ormanspor-Köyceğiz Belediyespor: 37-28

MYK Hentbol-Antalyaspor maçı ertelendi.



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