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Hentbol: Erkekler Süper Lig

21.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Spor Toto, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 26-25 yendi.

Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi takım, 12-11 önde tamamladı.

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