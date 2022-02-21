Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Spor Toto, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 26-25 yendi.

Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi takım, 12-11 önde tamamladı.



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