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Hentbol: Erkekler Süper Lig

08.05.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 24. hafta maçları yapıldı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 35-28

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş: 32-39

Tokat Gençlik-Nilüfer Belediyespor: 39-53

Antalyaspor-Spor Toto: 28-35

Mamak Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 28-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 32-26

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