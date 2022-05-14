İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 35-32 yendi.

TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13-12 önde tamamladı.

İkinci yarı skor üstünlüğünü ele geçiren Antalyaspor, sahadan 35-32 galip ayrıldı.



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