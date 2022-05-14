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Hentbol: Erkekler Süper Lig

14.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor: 32 - Antalyaspor: 35

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 35-32 yendi.

TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13-12 önde tamamladı.

İkinci yarı skor üstünlüğünü ele geçiren Antalyaspor, sahadan 35-32 galip ayrıldı.

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