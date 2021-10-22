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Hentbol: Haftanın programı

22.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 5. hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 5. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Bugün:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

15.30 Spor Toto-Eskişehir Orman (THF)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)

14.30 Mamak Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor-Tokat GSK (Akdeniz Üniversitesi)

- Kadınlar Süper Lig

24 Ekim Pazar:

14.00 Araç Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Araç)

16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağspor (Görele İlçe)

19.00 Yenimahalle Belediyespor-Antalya Anadolu (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

27 Ekim Çarşamba:

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

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