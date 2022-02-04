Hentbol: Haftanın Programı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 14'üncü, Kadınlar Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Yarın:

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (Ankara THF)

6 Şubat Pazar:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu)

14.00 Hatayspor-Beykoz Belediyespor (Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Celal Atik)

17.00 Eskişehir Ormanspor-Tokat Gençlikspor (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig:

Yarın:

14.00 Araç Belediyespor-Tekirdağspor (Araç)

14.30 Antalya Anadoluspor-Konyaaltı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

6 Şubat Pazar:

17.00 Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor (GMK Atatürk)



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