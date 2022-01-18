Hentbol: Kadınlar Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Üsküdar Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 25-24 yendi.

Çamlıca Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Konyaaltı Belediyespor'un 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Üsküdar Belediyespor, maçı 25-24 kazandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz