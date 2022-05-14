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Hentbol: Toplu sonuç

14.05.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor: 35-29

Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 20-31

Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor: 20-67

Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 36-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor: 41-26

Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 24-37

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