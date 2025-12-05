SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Hentbolda faul nedir, hangi durumlarda yapılır?

Hentbol hızlı, dinamik ve temaslı bir spordur. Hücum oyuncuları için karar mekanizması ve uygulama hızı önemlidir. Yüksek pozisyon bilgisi ve alan dağılımı gerektirir. Hentbol savunma oyuncuları açısından faullü davranışlara da dikkat edilmelidir.

Hentbolda faul nedir, hangi durumlarda yapılır?
Doğukan Bayrak

Hentbol tempolu, taktiksel ve takım halinde yapılan bir salon sporudur. Hentbol başlangıçta açık havada yapılmaktaydı. 1950'lerden itibaren salona taşınmıştır. Hentbolun salon sporu olmasında oyunun temposunun yükseltilmesi ve heyecanın arttırılması yer alır. Hentbol teknik ve estetiğin öncelikli hale geldiği bir branştır.

Hentbol sporcuları ellerine hentbol wax olarak isimlendirilen bir madde sürer. Bu yapışkan madde sayesinde top hakimiyeti artar ve vuruş çeşitliliği sağlanır. Kurallar da oyunun hızlanmasına yönelik revize edilmiştir.

Oyuncular topu 3 saniye içerisinde elinden çıkarmalıdır. 3 saniye kuralı hentbolun dinamiklerini doğrudan etkiler. Hücum oyuncuları için hızlı karar alma, doğru pozisyon bulma ve takım oyununu güçlendirir. Savunma oyuncuları için ise rakibin geniş manevra alanını kapatmak için alan ve kişi paylaşımının doğru yapılması gerekir.

Hentbolda oyuncular arasında temas mevcuttur. Ancak atışı engellemeye yönelik çeşitli müdahaleler faul ile cezalandırılır.

Hentbolda faul nedir?

Hentbol faul kuralları olarak sporcuların birbirlerine temas etmesi serbesttir. Temas hücum geçişleri veya pozisyon alımı sırasında olabilir. Genel kıstas hareketin doğal akış içerisinde oyunun devamını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesidir. Bu şartların dışında yapılan temaslar ve bir tarafa dezavantaj sağlayabilecek eylemler faul olarak değerlendirilir. Hentbolda faul hücum oyuncusunun eylemini durdurmak, engellemek, şiddet içeren davranışlar ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketleri içerir.

Faullü davranışlar arasında eylemin niyeti de önemlidir. Kuralsız bloklar, rakibin sağlığını riske atacak müdahalelerin (tekme, çelme, asılma vb) fiziken tam anlamda gerçekleşmesi beklenmez. Faule maruz kalan oyuncunun fiziksel olarak etkilenme derecesi veya oyuna kendi becerisiyle devam edebilmesi faulün niteliğini değiştirmez.

Mücadelenin hakemi faul kararını alabilir ve oyunu durdurabilir. Faul kararı sonucunda serbest atış veya 7 metre atışı kararı verilebilir. Serbest atış verilen durumlar arasında normal fauller, hafif çekme/itme ve mutlak gol şansı olmayan pozisyonlar yer alır. Hentbolda 7 metre atışı ise bariz gol şansının engellenmesi, oyuncunun hızlı hücumda arkadan tutulması, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda faul yapılması gibi mutlak gol şansı olan pozisyonlarda verilir.

Hentbolda faul hangi durumlarda yapılır?

Hentbol kurallarında faul durumlara göre yapılan eylemlere göre değerlendirilir. En sık faul türlerinde ilk olarak aşırı ve tehlikeli temas yer alır. Savunma oyuncusunun rakibi kurallar dahilinde durduramadığı şiddetli fizikli müdahalelerdir. Bu durumlarda faul yapılmasının sebebi zamanlama hatası, kontrolsüz müdahale veya taktiksel bir durum olabilir.

İkinci olarak oyuncuların yan yana koştukları pozisyonlarda temas etmeleri sınırlandırılmıştır. Savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun omuzuna girmesi, arkadan çekmesi veya dengesini bozacak şekilde itmesi gibi eylemleri faul sebebidir. Üçüncü olarak ise hücum oyuncusu şut atarken savunmacıların blok yapmaları serbesttir. Ancak şutun bloku sırasında kola darbe, havaya zıplayan oyuncunun dengesini bozacak hamleler faul sebebidir.

Şut bloklama kurallarının ihlali çoğunlukla 7 metre atışı ile cezalandırılır. Sporcuların sportmenlik dışı hareketleri temas olmadan faule sebebiyet verebilir. Hakeme veya rakibe bağırmak, kötü söz kullanmak ve provokasyon faul cezasıyla sonuçlanabilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis soruşturmasında hangi maçlar var? Başsavcılık açıkladıBahis soruşturmasında hangi maçlar var? Başsavcılık açıkladı
Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı!Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hentbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.