Hentbolda faul nedir, hangi durumlarda yapılır?

Hentbol tempolu, taktiksel ve takım halinde yapılan bir salon sporudur. Hentbol başlangıçta açık havada yapılmaktaydı. 1950'lerden itibaren salona taşınmıştır. Hentbolun salon sporu olmasında oyunun temposunun yükseltilmesi ve heyecanın arttırılması yer alır. Hentbol teknik ve estetiğin öncelikli hale geldiği bir branştır.

Hentbol sporcuları ellerine hentbol wax olarak isimlendirilen bir madde sürer. Bu yapışkan madde sayesinde top hakimiyeti artar ve vuruş çeşitliliği sağlanır. Kurallar da oyunun hızlanmasına yönelik revize edilmiştir.

Oyuncular topu 3 saniye içerisinde elinden çıkarmalıdır. 3 saniye kuralı hentbolun dinamiklerini doğrudan etkiler. Hücum oyuncuları için hızlı karar alma, doğru pozisyon bulma ve takım oyununu güçlendirir. Savunma oyuncuları için ise rakibin geniş manevra alanını kapatmak için alan ve kişi paylaşımının doğru yapılması gerekir.

Hentbolda oyuncular arasında temas mevcuttur. Ancak atışı engellemeye yönelik çeşitli müdahaleler faul ile cezalandırılır.

Hentbolda faul nedir?

Hentbol faul kuralları olarak sporcuların birbirlerine temas etmesi serbesttir. Temas hücum geçişleri veya pozisyon alımı sırasında olabilir. Genel kıstas hareketin doğal akış içerisinde oyunun devamını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesidir. Bu şartların dışında yapılan temaslar ve bir tarafa dezavantaj sağlayabilecek eylemler faul olarak değerlendirilir. Hentbolda faul hücum oyuncusunun eylemini durdurmak, engellemek, şiddet içeren davranışlar ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketleri içerir.

Faullü davranışlar arasında eylemin niyeti de önemlidir. Kuralsız bloklar, rakibin sağlığını riske atacak müdahalelerin (tekme, çelme, asılma vb) fiziken tam anlamda gerçekleşmesi beklenmez. Faule maruz kalan oyuncunun fiziksel olarak etkilenme derecesi veya oyuna kendi becerisiyle devam edebilmesi faulün niteliğini değiştirmez.

Mücadelenin hakemi faul kararını alabilir ve oyunu durdurabilir. Faul kararı sonucunda serbest atış veya 7 metre atışı kararı verilebilir. Serbest atış verilen durumlar arasında normal fauller, hafif çekme/itme ve mutlak gol şansı olmayan pozisyonlar yer alır. Hentbolda 7 metre atışı ise bariz gol şansının engellenmesi, oyuncunun hızlı hücumda arkadan tutulması, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda faul yapılması gibi mutlak gol şansı olan pozisyonlarda verilir.

Hentbolda faul hangi durumlarda yapılır?

Hentbol kurallarında faul durumlara göre yapılan eylemlere göre değerlendirilir. En sık faul türlerinde ilk olarak aşırı ve tehlikeli temas yer alır. Savunma oyuncusunun rakibi kurallar dahilinde durduramadığı şiddetli fizikli müdahalelerdir. Bu durumlarda faul yapılmasının sebebi zamanlama hatası, kontrolsüz müdahale veya taktiksel bir durum olabilir.

İkinci olarak oyuncuların yan yana koştukları pozisyonlarda temas etmeleri sınırlandırılmıştır. Savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun omuzuna girmesi, arkadan çekmesi veya dengesini bozacak şekilde itmesi gibi eylemleri faul sebebidir. Üçüncü olarak ise hücum oyuncusu şut atarken savunmacıların blok yapmaları serbesttir. Ancak şutun bloku sırasında kola darbe, havaya zıplayan oyuncunun dengesini bozacak hamleler faul sebebidir.

Şut bloklama kurallarının ihlali çoğunlukla 7 metre atışı ile cezalandırılır. Sporcuların sportmenlik dışı hareketleri temas olmadan faule sebebiyet verebilir. Hakeme veya rakibe bağırmak, kötü söz kullanmak ve provokasyon faul cezasıyla sonuçlanabilir.