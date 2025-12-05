Hentbolda kaleci atışı nedir, nasıl yapılır?

Hentbol hücumun ve hızlı oyunun desteklendiği bir takım sporudur. Hentbol kuralları takımların sürekli olarak hücum halinde kalması ve oyunun sürekli el değiştirmesi üzerine tasarlanmıştır. Öncelikle hücum takımı için 3 saniye ve 3 adım kuralı mevcuttur. Bir hücum oyuncusu topla en fazla 3 adım atabilir ve topu 3 saniye elinde tutabilir. Bu da top dolaşımının sürekliliğini sağlar. Takım arkadaşları sabit bir noktada bekleyemez. Aksi halde rakip savunmacılar pozisyon üstünlüğünü kazanabilir.

Bir diğer kural ise pasif oyun kuralıdır. Bu kural ile topun hücum yapmadan saha içerisinde dolaştırılması engellenir. Pasif oyun kuralın hakem hücum takımının sayı yapma niyetinde olmadığı tespit eder ve ihlalin sürmesi halinde top hakkı rakibe geçer. Hentbolda hücumun hızlı yapılması ve top hakkınının doğru kullanılması önemlidir. Kaleci atışı da hatalı bir hücumun dezavantajlı hale dönmesiyle sonuçlanabilir.

Hentbolda kaleci atışı nedir?

Hentbolda kaleci atışı, hücum takımının şutunun rakip kaleciye çarpması ya da doğrudan dışarı gitmesi durumunda gerçekleşir. Hücum takımı atağı sayı ile sonuçlandıramadığı durumlarda topun dışarı çıkması atağın sonlandığı anlamına gelir. Rakip kaleci oyunu başlatır.

Hentbolda kaleci atışı futboldaki korner atışından farklıdır. Savunma takımının kalecisinin topu dışarı savuşturması hücum takım lehine bir vuruş hakkı tanımaz. Ancak buradaki ayrım savunma takımının diğer oyuncularından çıkan toplardır. Savunma oyuncularından auta çıkan toplarda top hakkı hücum takımında kalır. Böylelikle hücum devam eder. Ayrıca hücum takım aleyhine gelişen "pasif oyun" kararı da sıfırlanmış olur. Çünkü hücum takımı bir önceki atağı sayı yapma niyetiyle sonlandırmış olur.

Kaleci atışı hücum takımının şut planlamasını zorlayan bir durumdur. Oyunu hızlandırırken dengeleyici görevi görür. Hentbolda bir şutun bloklanması görece zorlu bir aksiyondur. Savunma takımı için kalecinin topu karşılamasında kolaylık tanınarak auta gönderme hakkı tanımlanmıştır. Ayrıca hücum takımının kontra atağa yakalanmasına ve geçişte problem yaşamasına sebebiyet verebilir. Hentbolda korner olmamasının bir sebebi de hücum takımının oyunu yavaşlatmasının ve sürekli atak tazelemesinin önüne geçilmesidir. Hücum takımı her atağı sayıyla sonuçlandırmayı hedeflemelidir.

Hentbolda kaleci atışı nasıl yapılır?

Kaleci atışı kararı savunan takımın lehine verilen ve rakibin hücumunu bitiren bir karardır. Kale atışı yapılırken sadece kaleci topu alabilir. Savunma oyuncuları atışı kullanamaz. Kaleci topu eline aldıktan sonra kale alanı içerisinde istediği yerden topu oyuna sokabilir.

Kaleci topu saha alanı içerisine atmalıdır. Kaleci topu yan çizgi dışına ve köşelere atamaz. Pas opsiyonlarını değerlendirerek hızlı başlaması gerekir. Kaleci atış sırasında oyunu soğutmamalıdır. Bu yüzden kaleci topu kale alanı içerisinde bırakıp geri alamaz.

Kaleci atışı sırasında rakip oyuncuların pozisyonları da belirlenmiştir. Rakip oyuncular kaleci engelleme maksadıyla hareket edemez ve kale alanı çizgisine giremezler. Oyun top oyuna girdiği anda başlar ve rakip oyuncular topa müdahale etme hakkına sahip olur.