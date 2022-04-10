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Hentbolda Küçük Kadınlar Türkiye final müsabakaları, Kahramanmaraş'ta başladı

10.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda Küçük Kadınlar Türkiye final müsabakaları, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol Küçük Kadınlar Türkiye final müsabakaları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Kentteki 3 ayrı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 35 ilden 47 takım ve yaklaşık 650 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, Hentbol Küçük Kadınlar Türkiye final müsabakalarının kentte düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müsabakalara Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığını belirten Boz, şunları kaydetti:

"Şu anda 35 ilden 47 takım ilimizde Türkiye Şampiyonası kapsamında 1 hafta boyunca mücadele edecek. Müsabakalar bugün itibarıyla başladı. Tabiri caizse şehrimiz 1 hafta boyunca hentbola doyacak. Çok güzel, çekişmeli müsabakalar oluyor. Bir ilden 4-5 takımın geldiği oluyor. 35 ilden 47 takım ciddi bir rakam. Sporcularımızın çoğunluğunu yurtlarımızda misafir ediyoruz. Şehir tanıtımı adına güzel bir şey. Bu organizasyonun ilimizde olması çok önemli."

Organizasyon, 16 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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