Hentbolda pasif oyun nedir, nasıl anlaşılır?

Hentbolda oyunun temposu skordan bağımsız olarak değerlendirilir. Hentbol öncelikle oyunun sürmesini ve rekabetin diri tutulmasını hedefler. Takımların skor avantajına yönelik stratejileri pasif oyun kararına sebep olabilir.

Hentbol, içerisinde çeşitli branşlardan benzerlikler bulunan özgün bir spordur. Hentbolda top basketbolda olduğu gibi elle taşınır. Ancak futbolda mevcut olan kale ve kaleci sistemi mevcuttur. Takımlar topu ellerinde taşıyarak rakip kaleye sayı kaydetmeye çalışır. Hentbolun oyun dinamiklerini belirleyen aksiyonlardan birisi de voleybolda görülen 3 pas kuralına benzer şekilde oyun kurma sürecinin sınırlandırılmasıdır.

Hentbolda oyuncular topu 3 saniye elinde tutabilir ve en fazla 3 adım atabilir. Bu hentbolun sayı ve hücum odaklı kalmasını sağlayan bir kuraldır. Hentbolda oyunun durağanlaşması arzulanmaz. Takım sporlarında kimi zaman skoru koruma ve vakit geçirme stratejileri uygulanabilir. Önde olan takımın kalan süre içerisinde oyunu soğutması, atak yapmaması ve rakibinin momentumunu bozmaya yönelik faaliyetler görülebilir. Hentbolda özgün olarak uygulanan "pasif oyun kuralı" bu aksiyonun önüne geçmektedir.

Hentbolda pasif oyun nedir?

Hentbolda pasif oyun kararı hakem tarafından sezgisel ve gözlemsel olarak verilebilen bir karardır. Uygulamada hakemin insiyatifi olarak görülebilir. Teorik altyapısı mevcuttur.

Hentbolda oyun sürekli aktif kalmalıdır. Bu sporun doğasında olması arzulanan bir durumdur. Takımların skor avantajını elde ettikleri durumda gösterdikleri oyunu yavaşlatma eğilimi yani oyunun pasif bir hale dönüşmesi engellenir.

Pasif oyun halleri genel olarak hücum eden takımın gol arama niyetini bırakması, oyunu gereksiz biçimde yavaşlatması veya şut arayışını geciktirmesi durumudur. Bu süreç içerisinde hücum takımı gol atmak için gerçek bir girişimde bulunmaz ve karşı ataklara karşı temkinlidir. Öncelik topu kaptırmadan ve gerçek bir hücum tehlikesi oluşturmadan oyalanmaktır. Oyuncuların yan paslara yönelmesi, sabit konumlar arasında pas istasyonu oluşturması, her oyuncunun sürekli olarak 3 saniye kuralının son anına dek zaman geçirmesi pasif oyun kararları arasında yer alır. Pasif oyun kararı hakemin değerlendirmeleri sonucunda uyarmasıyla başlar.

Hentbolda pasif oyun nasıl anlaşılır?

Pasif oyunda hakem "takım hücumu düşünmüyor" yorumlamasının ardından işaretiyle başlayan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde hücum eden takımın oyun akışını hareketlendirmesi gerekir. Hakemin pasif oyun işaretinin ardından hücum takımının 6 pas hakkı mevcuttur. Atakların 6 pas sonucunda şutla sonuçlanması gerekir. Şutla sonuçlandırılmayan ataklarda top hakkı karşı takıma geçer.

Pasif oyun işareti ve kararı takımları sadece atak yapmaya zorlamaz. Takımların ataklarını sonuçlandırması gerekir. Bu takımların hızlı davranmasına karşın gerçek girişimde bulunmamalarını önlemeyi sağlar.

Pasif oyunun anlaşılırlığını etkileyen durumlar mevcuttur. İlk olarak takımın uzun süre pas yapması ve bariz pozisyonlarda boş alanlara hareketlenmeyi tercih etmemeleri etkendir. İkinci olarak hücum takımının nihai hedefi olan şut pozisyonu için bir çaba göstermemesi yer alır. Oyun kurucunun sürekli geri adımlaması, topun oyun kurucuya döndürülmesi ve takımın düşen temposu da anlaşılmasını sağlayan faktörlerdendir.

Pasif oyuna özellikle oyun son anlarında dikkat edilir. Oyun sonu vakitlerinde hakemler pasif oyun kararına daha kolay başvurabilir.

