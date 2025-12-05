Hentbolda serbest atış nedir, nasıl yapılır?

Hentbol iki takım arasında gerçekleştirilen bir salon sporudur. Hentbolda amaç rakibin yarı alanında bulunan kaleye topu taşıyabilmektir. Oyuncuların takım planını uygulayabilmeleri ve oyun içerisindeki rollerini yerine getirebilmeleri kritiktir.

Hentbol uygulamada topun elle taşınmasını ifade eder. Elle oynanan bir spordur. Ancak hentbolun oyun anlayışında oyunun eş zamanlı olarak zihinde oynanması önemlidir. Çünkü karar anlarının aralığı kısıtlıdır. Hem oyun hızlıdır hem de kurallar oyuncuları hücum etmeleri yönünde zorlayıcıdır.

Hentbolda oyuncular topu elinde en fazla 3 saniye bulundurabilir ve en fazla 3 adım atabilir. Bu kural "pasif oyun" kuralıyla desteklenmektedir. Pasif oyunda oyuncular 3 saniye/3 adım kuralına uysa dahi takımın amacı hücum olmalıdır. Aksi halde top hakkı rakibe geçer. İşte hücumun böylesine desteklendiği bir oyun akışında savunmaya yönelik kurallar da eşitliğin sağlanması açısından önemlidir. Hentbolda serbest atış hücum takımını destekleyen faullü davranışlarda verilebilmektedir.

Hentbolda serbest atış nedir?

Serbest atış, hentbol kuralları arasında hücum eden takıma karşı hafif faul, ihlal veya kural dışı bir durum olduğunda tanınan atış hakkıdır. Hücum eden takımın maruz kaldığı hafif şiddete sahip fauller genellikle serbest atış hakkını almalarını sağlar.

Hentbol atışları ikiye ayrılır. Serbest atış hafif faullerde verilirken ağır ihlallerde 7 metre atışı verilir. Serbest atışı, 7 metre atışından ayıran birtakım ayrımlar mevcuttur. Öncelikle 7 metre atışı sportmenlik dışı, tehlikeli müdahaleler ve mutlak gol şansı olan pozisyonlarda verilir. Serbest atış ise 7 metre atışı ile doğal temas arasında bulunur.

Hentbolda temas sınırlı olsa da mevcuttur. Her temasa faul verilmez. Serbest atış verilen durumlar genellikle kontrolsüz hafif müdahaleler ve oyun kurallarını ihlal eden davranışlarda verilir. Serbest atış faulleri arasında fiziksel müdahale olarak hafif itme, tutma, kontrolsüz perdeleme, topu elle kesme gibi haller yer alır. Kurala dair uygulamalar ise genel olarak mutlak gol şansı olmayan pozisyonlardır. Bunlar arasında fazla adımlama, duble dripling, pasif oyun ihlali yapma ve kale alanı ihlali gibi durumlar yer alır. Bu kurallar oyunun dinamik kalmasını sağlayan uygulamalardır.

Hentbolda serbest atış nasıl yapılır?

Hentbolda serbest atış faulun yapıldığı konuma bakılmaksızın serbest atış çizgisinin gerisinden yapılmaktadır. Bu mesafe 9 metredir. Atış sırasında 9 metre çizgisine basmak yasaktır ve savunma oyuncularının çizginin tam arkasında baraj kurması gerekir. Serbest atışın kullanılmasında öncelikle hakemin düdüğü gerekir. Hakemin işaretiyle oyun durdurulur. Atıcı oyuncu topu belirlenen noktaya koyar. Bu sırada top yerde stabil veya atıcının elinde sabit durmalıdır. Topun kullanılmadan önce statik konumda olması gerekir.

Serbest atış kullanan takım için genellikle yeni bir hücum tasarlamak için kullanılır. Kaleye doğrudan şut atılabilmesi için savunma hattının 3 metre uzakta konumlanması gerekir. Serbest atış hakkına sahip olan takım da bu mesafe avantajın genellikle hücum opsiyonlarını geliştirmek için kullanır.

Serbest atış, top durmadan yapılamaz. Atış sırasında rakip savunmacının çizgiye basması halinde atış tekrarı sağlanabilir ve rakip oyuncu 2 dakikalık oyundan ihraç cezası alabilir. Serbest atış kullanıldıktan sonra oyun normal akışında devam eder.