Hentbolda yedi metre atışı nedir, nasıl kullanılır?

Hentbol karşılıklı iki takımın topu ellerini kullanarak karşı yarı sahada bulunan kaleden geçirmeye çalıştıkları bir takım sporudur. Hentbolda oyun hızlı ve dinamiktir. Taktik stratejiler genel olarak alan kazanımı, pozisyon paylaşımı ve açısal üstünlük üzerine kurulur. Hücum eden takım en doğru pas opsiyonlarını yaratarak rakip kaleye doğru ilerler. Her oyuncunun topu 3 saniye elinde tutma kuralı mevcuttur. Bu süre aşılamaz. Ayrıca büyüklüğüne bakılmaksızın en fazla 3 adım atabilir. Bu sebeple hücum oyuncusunun topla tüm sahayı kat etmesi mümkün değildir. Pasın ve saha dağılımının önemi budur.

Savunma oyuncuları öncelikle pas yollarını ve şut pozisyonlarını engellemeye çalışır. Açı kapatmak ve oyuncu paylaşımı önemlidir. Hentbolda savunma sırasında oyuncuların temasları sınırlandırılmıştır. Rakibinin hücumunu kasti ve sert şekilde kesen oyuncular faule sebebiyet verebilir. Faul kararları serbest atış veya daha ağır durumlarda 7 metre atışı ile cezalandırılır.

Hentbolda 7 metre atışı nedir?

Hentbolda 7 metre atışı, futboldaki penaltı uygulamasıyla benzerlik gösterir. Faullerin niteliğine bağlı olarak hücum oyuncusu kaleye 7 metre mesafeden kaleciyle karşı karşıya atışı kullanır. Atış sırasında sabit bir noktada kalmalıdır. 7 metre atışı, serbest atışa göre daha ağır bir cezalandırma sistemidir. Temel sebebi bariz gol şansının engellenmesidir. Hızlı hücum sırasında oyuncunun arkadan çekilmesi, çelme atılması, savunma oyuncusunun pozisyon üstünlüğünü kaybedip rakibi boş alanda yakalamaya çalışırken yaptığı müdahaleler önceliktir.

İkinci aşama ise şut aşamasıdır. Hentbolda şut blok kuralları teması yasaklar. Şut sırasında havadaki oyuncunun dengesinin bozulması, uzuvlarına temas edilmesi veya kolunun yukarıdan kapatılması 7 metre atışına sebep olur. Savunma oyuncularının temas yapmasının yanı sıra alan sınırlarına uyması gerekir.

Hentbolda kale alanı kaleci için ayrılmış bir alandır. Kaleci dışında biri topu alan içinde dokunarak golü önlerse 7 metre atışı kararı verilir. Savunma oyuncularının haricinde kalecilerde tehlikeli müdahalelerde ve ceza sahasına faullü çıkarak 7 metre atışı verilmesine sebep olabilir.

Hentbolda 7 metre atışı nasıl kullanılır?

Hentbol kuralları içerisinde 7 metre atışı aşırı hallerde verilen ağır bir yaptırımdır. Faule maruz kalan takım için dengeleyici bir avantaj durumunu hedefler. 7 metre atışı kullanılışı sırasında kurallar mevcuttur. Atışı tek oyuncu kullanabilir ve hakem düdükle işaret vermeden önce atış kullanılamaz. Atıcı oyuncunun atış çizgisinin tam üzerinde durmasında sakınca yoktur. Çizgiyi geçemez. Oyuncu momentum kazanmak için hızlanamaz ve atışı tek hamlede gerçekleştirmelidir.

Atıcının haricinde diğer oyuncular da atış sırasında çizginin dışında beklemelidir. Diğer oyuncuların beklemesi gereken mesafe ise çizgiye en az 3 metre uzaklıktadır. Kaleciler ise top atılana dek çizgi üzerinde beklemelidir. Kalecinin erken müdahale yapması veya çizgiyi terk etmesi hakem tarafından atışın tekrarlanmasına sebep olabilir.