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Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 15.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

15 aylıkken menenjit geçirerek ellerini ve ayak parmaklarını kaybeden Tilly Lockey, bebekliğinden beri hayatının odak noktası olan acıları ardında bıraktı. İçindeki yaşama sevinci sayesinde küçük yaşlarda başlayan zorlu sınavının üstesinden gelmeyi başaran 13 yaşındaki genç kız, şimdilerde dik duruşuyla herkese örnek oluyor. Öyle ki biyonik kollarıyla hayatını devam ettiren Tilly, hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için açtığı Youtube kanalında makyaj bile yapıyor.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor

Tilly'e, menenjit teşhisi konduğunda, doktorlar yaşama şansı bile görmemişti. Ama büyük savaşın galibi o oldu. Parmakları kesilen Tilly, iyileşti. Genç kız, Bristol'deki teknoloji şirketi Openbionics tarafından üretilen 'biyonik kolları' deneyen dünyadaki ilk çocuktu.

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Tilly'nin ailesi Sarah ve Adam, diğer her çocuk gibi, her şeyi kollarıyla yapabildiğini açıkladı.

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Tilly, teknoloji şirketi için de bir zafer oldu. Genç kız, 2016'dan bu yana yaklaşık sekiz farklı tasarım biyonik kolu test etti.

Tilly, şimdi 13 yaşında ve biyonik elleri dışında sağlığı yerinde. Geçirdiği hastalığa karşı farkındalığı arttırmak ve diğer hastalara yardım etmek için makyaj videoları çekmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
menenjit Tilly Lockey

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