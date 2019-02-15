Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor

Tilly'e, menenjit teşhisi konduğunda, doktorlar yaşama şansı bile görmemişti. Ama büyük savaşın galibi o oldu. Parmakları kesilen Tilly, iyileşti. Genç kız, Bristol'deki teknoloji şirketi Openbionics tarafından üretilen 'biyonik kolları' deneyen dünyadaki ilk çocuktu.

Tilly'nin ailesi Sarah ve Adam, diğer her çocuk gibi, her şeyi kollarıyla yapabildiğini açıkladı.

Tilly, teknoloji şirketi için de bir zafer oldu. Genç kız, 2016'dan bu yana yaklaşık sekiz farklı tasarım biyonik kolu test etti.

Tilly, şimdi 13 yaşında ve biyonik elleri dışında sağlığı yerinde. Geçirdiği hastalığa karşı farkındalığı arttırmak ve diğer hastalara yardım etmek için makyaj videoları çekmeye başladı.





