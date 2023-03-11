Henüz 2. dakikada... Fenerbahçe'de istenmeyen yıldız Mergim Berisha, Almanya'da şova devam ediyor! Bayern Münih savunmasını şaşkına çevirdi...

Sezon başında kadrosuna Joao Pedro ve Michy Batshuayi gibi isimleri katmasının ardından Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gerisinde kalarak son alternatif olarak düşünülen Mergim Berisha, kiralık olarak Augsburg'a gönderilmişti. Bundesliga'ya hemen adapte olan deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekmişti.

Ligin 24. haftasında Bayern Münih, Augsburg'u konuk etti. Mergim Berisha, kritik müsabakaya ilk 11'de başladı.

CANCELO'NUN BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Karşılaşmanın 2. dakikasında kafalardan seken top sonrası ceza sahasının hemen girişinde topla buluşan Berisha, çok şık bir hareketle Joao Cancelo'yu ekarte etti ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih, ilk yarıda bulduğu gollerle soyunma odasına 4-1'lik üstünlükle gitti. Berisha, 60. dakikada takımının kazandığı penaltıda geçti ve skoru 4-2'ye getirerek maçtaki 2. golünü kaydetti.

Başarılı futbolcunun attığı goller, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu sezon Augsburg formasıyla 18. maçına çıkan Berisha, 8. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki futbolcunun gollerinin yanında 4 de asisti bulunuyor.

Öte yandan müsabaka, Bayern Münih'in 5-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

