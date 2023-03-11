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  4. Henüz 2. dakikada... Fenerbahçe'de istenmeyen yıldız Mergim Berisha, Almanya'da şova devam ediyor! Bayern Münih savunmasını şaşkına çevirdi...

Henüz 2. dakikada... Fenerbahçe'de istenmeyen yıldız Mergim Berisha, Almanya'da şova devam ediyor! Bayern Münih savunmasını şaşkına çevirdi...

11.03.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyeler sonrasında son alternatif konumuna düşen Mergim Berisha, kiralık olarak Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'un yolunu tutmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan Bayern Münih maçına da damgasını vurdu. İşte detaylar...

Henüz 2. dakikada... Fenerbahçe'de istenmeyen yıldız Mergim Berisha, Almanya'da şova devam ediyor! Bayern Münih savunmasını şaşkına çevirdi...

Sezon başında kadrosuna Joao Pedro ve Michy Batshuayi gibi isimleri katmasının ardından Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gerisinde kalarak son alternatif olarak düşünülen Mergim Berisha, kiralık olarak Augsburg'a gönderilmişti. Bundesliga'ya hemen adapte olan deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekmişti.

Ligin 24. haftasında Bayern Münih, Augsburg'u konuk etti. Mergim Berisha, kritik müsabakaya ilk 11'de başladı.

CANCELO'NUN BAŞINI DÖNDÜRDÜ

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Karşılaşmanın 2. dakikasında kafalardan seken top sonrası ceza sahasının hemen girişinde topla buluşan Berisha, çok şık bir hareketle Joao Cancelo'yu ekarte etti ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bayern Münih, ilk yarıda bulduğu gollerle soyunma odasına 4-1'lik üstünlükle gitti. Berisha, 60. dakikada takımının kazandığı penaltıda geçti ve skoru 4-2'ye getirerek maçtaki 2. golünü kaydetti.

Başarılı futbolcunun attığı goller, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu sezon Augsburg formasıyla 18. maçına çıkan Berisha, 8. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki futbolcunun gollerinin yanında 4 de asisti bulunuyor.

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Öte yandan müsabaka, Bayern Münih'in 5-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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