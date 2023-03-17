'Henüz sakalları bile çıkmamış çocuk...' İspanyol basını, Fenerbahçe - Sevilla maçını yorumladı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk etti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, evinde 1-0 galip gelse de bu skor Avrupa macerası için yeterli olmadı. Kadıköy'de taraftarı önünde üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 41'inci dakikada Valencia'nın penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Karşılaşma boyunca birçok mutlak gol pozisyonuna giren sarı-lacivertli ekip, bulduğu şansları değerlendiremeyince rakip Sevilla adını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

İSPANYA BASININDAN JESUS VE ARDA GÜLER YORUMU

Mücadelenin ardından İspanya basını, teknik direktör Jorge Jesus ve Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

AS: "SEVILLA, TÜRK CEHENNEMİNDEN ÇIKMAYI BAŞARDI"

"Sevilla, Türk cehenneminde nasıl geri çekileceğini bilerek çeyrek finale yükseldi. Daha önce 6 kez başardığında şampiyonluğa gitmişti. Eşleşmede eşitliğe izin vermemek adına 2-0'ı koruması gereken Sevillalı futbolcular, Fenerbahçe'ye karşı koyamadı. Sampaoli'nin öğrencileri Kadıköy'ün alışılmış ortamında acı çekse de buradan sağ çıktı. Sevilla, Türk cehenneminden çıkmayı başardı."

MARCA: "SEVILLA, ÜST TURU IZDIRAP ÇEKEREK KUCAKLIYOR"

"Sevilla, Sanchez-Pizjuan'da atılan iki golün avantajını elinden geldiğince savundu. Savun, zaman harca ve iki golün avantajını maksimum şekilde kullan. Fenerbahçe, zaman zaman Sevilla oyuncularının başını ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu."

MUNDO DEPORTIVO: "CEHENNEMDEN SAĞ ÇIKAN SEVILLA, ÇEYREK FİNALDE"

"Sampaoli'nin öğrencileri, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7'nci şampiyonluk için yoluna devam ettiler. İlk yarının sonunda Valencia, penaltıdan golünü attı ve bunun sonrasında Sevilla, ikinci yarıda çok sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe, Sevilla'nın gözünü korkutmak için baskı yapmayı hedeflese de İspanyol temsilcisine avantaj sağladı."

SPORT: "HENÜZ SAKALLARI ÇIKMAMIŞ ARDA GÜLER..."

"Avrupa Ligi marşını susturan ve Türk stadyumlarına ün kazandıran o korkunç atmosferlerin hakkını veren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yüksek sesli karşılama, başlangıçta ev sahibi takımı harekete geçirdi. Fenerbahçe'nin telaşlı hevesindeki tek istisna isim 18 yaşında şaşırtıcı şekilde doğal bir 10 numara olan henüz sakalları çıkmamış Arda Güler'di. Jorge Jesus'un planı, Sampaoli'nin kapanan anlayışı karşısında etkili olmadı. Sevilla, Avrupa Ligi ile olan ideal bağını destekleyen son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı."

DIARIO DE SEVILLA: "TÜRKİYE'DE AYAKTA KALAN SEVILLA, AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDE"

"Sevilla, İstanbul'da 1 farkla mağlup oldu ama ilk maçtaki iyi sonuç onları çeyrek finale taşıdı. Sevilla, cehennemden canlı çıktı. Şükrü Saraçoğlu'ndan canlı çıkmak; özellikle stoperlerin olmadığı ve parçaların bir arada kurgulanmasında zorluk yaşandığı dönemde Sevilla içi kolay bir iş değildi."

ABOLA: "JESUS, SEVILLA'YI BOĞDU AMA ELENDİ"

"Fenerbahçe, Sevilla'dan çok daha üstündü ancak Jorge Jesus'un takımı, bu Perşembe günü 1-0'lık galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki 2-0'lık maçın ardından Fenerbahçe, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı, ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus'un takımı için ölümcül oldu. Jesus, 2014'te Benfica'ya elenmişti. Kuşkusuz onları cellat olarak görüyor."

RECORD: "JESUS İÇİN ACI BİR ZAFER"

"Kazanmak her zaman önemlidir elbette, ama gerçekten de önemsiz zaferler vardır ve sonunda ağızda acı bir tat bırakırlar. Fenerbahçe'nin vedası sonrası Jorge Jesus da muhtemelen böyle hissetmiştir."

