SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. 'Henüz sakalları bile çıkmamış çocuk...' İspanyol basını, Fenerbahçe - Sevilla maçını yorumladı!

'Henüz sakalları bile çıkmamış çocuk...' İspanyol basını, Fenerbahçe - Sevilla maçını yorumladı!

17.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşmişti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan temsilcimiz, Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen toplam skorda eşitliği sağlayamadı ve organizasyona veda etti.

'Henüz sakalları bile çıkmamış çocuk...' İspanyol basını, Fenerbahçe - Sevilla maçını yorumladı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk etti. İspanya'da oynanan ilk maçtan 2-0 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, evinde 1-0 galip gelse de bu skor Avrupa macerası için yeterli olmadı. Kadıköy'de taraftarı önünde üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 41'inci dakikada Valencia'nın penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Karşılaşma boyunca birçok mutlak gol pozisyonuna giren sarı-lacivertli ekip, bulduğu şansları değerlendiremeyince rakip Sevilla adını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

İSPANYA BASININDAN JESUS VE ARDA GÜLER YORUMU

AA-20230316-30590239-30590231-FENERBAHCE_SEVILLA (Large)

Mücadelenin ardından İspanya basını, teknik direktör Jorge Jesus ve Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

AS: "SEVILLA, TÜRK CEHENNEMİNDEN ÇIKMAYI BAŞARDI"

3e32f715-3a39-4a6e-b71a-c3b3685b4498

"Sevilla, Türk cehenneminde nasıl geri çekileceğini bilerek çeyrek finale yükseldi. Daha önce 6 kez başardığında şampiyonluğa gitmişti. Eşleşmede eşitliğe izin vermemek adına 2-0'ı koruması gereken Sevillalı futbolcular, Fenerbahçe'ye karşı koyamadı. Sampaoli'nin öğrencileri Kadıköy'ün alışılmış ortamında acı çekse de buradan sağ çıktı. Sevilla, Türk cehenneminden çıkmayı başardı."

MARCA: "SEVILLA, ÜST TURU IZDIRAP ÇEKEREK KUCAKLIYOR"

2023-03-16T193852Z_1422396183_UP1EJ3G1IKPJ3_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEN-SEV-REPORT

"Sevilla, Sanchez-Pizjuan'da atılan iki golün avantajını elinden geldiğince savundu. Savun, zaman harca ve iki golün avantajını maksimum şekilde kullan. Fenerbahçe, zaman zaman Sevilla oyuncularının başını ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu."

MUNDO DEPORTIVO: "CEHENNEMDEN SAĞ ÇIKAN SEVILLA, ÇEYREK FİNALDE"

"Sampaoli'nin öğrencileri, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7'nci şampiyonluk için yoluna devam ettiler. İlk yarının sonunda Valencia, penaltıdan golünü attı ve bunun sonrasında Sevilla, ikinci yarıda çok sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe, Sevilla'nın gözünü korkutmak için baskı yapmayı hedeflese de İspanyol temsilcisine avantaj sağladı."

SPORT: "HENÜZ SAKALLARI ÇIKMAMIŞ ARDA GÜLER..."

AA-20230316-30591078-30591058-FENERBAHCE_SEVILLA (Large)

"Avrupa Ligi marşını susturan ve Türk stadyumlarına ün kazandıran o korkunç atmosferlerin hakkını veren Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yüksek sesli karşılama, başlangıçta ev sahibi takımı harekete geçirdi. Fenerbahçe'nin telaşlı hevesindeki tek istisna isim 18 yaşında şaşırtıcı şekilde doğal bir 10 numara olan henüz sakalları çıkmamış Arda Güler'di. Jorge Jesus'un planı, Sampaoli'nin kapanan anlayışı karşısında etkili olmadı. Sevilla, Avrupa Ligi ile olan ideal bağını destekleyen son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı."

DIARIO DE SEVILLA: "TÜRKİYE'DE AYAKTA KALAN SEVILLA, AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDE"

2023-03-16T182834Z_1348825689_UP1EJ3G1FBKF0_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEN-SEV-REPORT

"Sevilla, İstanbul'da 1 farkla mağlup oldu ama ilk maçtaki iyi sonuç onları çeyrek finale taşıdı. Sevilla, cehennemden canlı çıktı. Şükrü Saraçoğlu'ndan canlı çıkmak; özellikle stoperlerin olmadığı ve parçaların bir arada kurgulanmasında zorluk yaşandığı dönemde Sevilla içi kolay bir iş değildi."

ABOLA: "JESUS, SEVILLA'YI BOĞDU AMA ELENDİ"

2023-03-16T193906Z_539392480_UP1EJ3G1IL4J4_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEN-SEV-REPORT

"Fenerbahçe, Sevilla'dan çok daha üstündü ancak Jorge Jesus'un takımı, bu Perşembe günü 1-0'lık galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki 2-0'lık maçın ardından Fenerbahçe, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı, ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus'un takımı için ölümcül oldu. Jesus, 2014'te Benfica'ya elenmişti. Kuşkusuz onları cellat olarak görüyor."

RECORD: "JESUS İÇİN ACI BİR ZAFER"

AA-20230316-30589763-30589759-FENERBAHCE_SEVILLA (Large)

"Kazanmak her zaman önemlidir elbette, ama gerçekten de önemsiz zaferler vardır ve sonunda ağızda acı bir tat bırakırlar. Fenerbahçe'nin vedası sonrası Jorge Jesus da muhtemelen böyle hissetmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Ligi'nde kura çekildi! Sevilla'nın rakibi...Avrupa Ligi'nde kura çekildi! Sevilla'nın rakibi...
'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!''Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'
F.Bahçe'ye talih kuşu... Para yağacak! Rakam 407 milyon TLF.Bahçe'ye talih kuşu... Para yağacak! Rakam 407 milyon TL
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe sevilla UEFA ışıl ligi yaşında biler maçın son dü

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

UFC'de akıllara durgunluk veren an

UFC'de akıllara durgunluk veren an

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

'Vamos Galatasaray' tezahüratı! Son düdük sonrası olay...

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.