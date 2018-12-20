Hep zararlı bildik yanıldık! Sakatat yemenin sağlığımıza kattığı faydalar

Sağlıklı yağlar, mineraller ve vitaminlerle dolu olan sakatatları yemek menünüze dahil edin. Bugün sizlere bol bol faydalarından bahsedeceğiz çünkü... Tadını sevmeyenlere bir şey diyemiyoruz tabii ama sevenlerine, ön yargılı olmayanlara bilinmeyen yararlarından bahsedeceğiz;

Böbrek



Görsek kaynak: Bein Gurme

İnek böbreği B12 ve B2 vitamini açısından son derece güçlüdür. İçerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı savaşır.

Karaciğer



Karaciğerin kalorisi oldukça düşüktür, doğru pişirme tekniği ile diyet listenize dahi eklemeniz mümkün. A vitamini ve B12 içermektedir. Üstelik karaciğerA ve B 12 vitamini açısından günlük vücudumuzun ihtiyaç duyduğu değerin iki katından fazlasını içerir. Uzmanlar karaciğer tüketimi için bir uyarıda bulunuyor; haftada bir defa tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Dil



Diğer sakatatlara oranlara kalorisi biraz yüksektir. Günlük ihtiyacımız olan B12 vitaminin 3/4'ünü içerir. Günlük ihtiyacımız olan çinkonun ise dörtte birini içermektedir.

Beyin

İyi bir omega-3 kaynağıdır. Sağlığımız için önemli olan bazı vitaminleri içerir. Ancak kalori oranı oldukça yüksektir, dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklar için önermektedir.