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Hepimizin bildiği o surat ölü bir kadına aitmiş!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Günlük hayatta karşımıza çıkan bazı nesneler, fotoğraflar ve resimlerin ürkütücü bir tarihi olabiliyor. “L'Inconnue de la Seine’ olarak bilinen bir genç kadının intiharının ardından yüzünden çıkarılan maske de bunlardan biri. İşte o ilginç hikaye...

  1. yüzyılda olmamıza rağmen, bazı objelerin hala ‘uğursuz’ olduğuna ve kötü enerji yaydıklarına inanılıyor. Buna inanılmasının nedeni ise çoğu zaman bu objelerin korkutucu bir olayın merkezinde olmaları. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve o dönemden bugüne kadar popüler bir sanat objesi haline gelen, “L’Inconnue de la Seine’ de bunlardan biri. Bu maske figürü, intihar eden bir kızın yüzünü taşıyor.

ÖLDÜĞÜNDE 16 YAŞINDAN BÜYÜK DEĞİLDİ

  1. yüzyılın başlarından beri özellikle Avrupa’da oldukça popüler olan bir yüz var: “L’Inconnue de la Seine” 1880’lerin sonunda Seine Nehri’nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Öldüğünde 16 yaşından büyük olmadığı belirlenen kadının otopsisini yapan patalog bunun bir intihar olduğunu söyledi.

YÜZÜNDEKİ O İFADE DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Genç kadının yüzündeki masum ifade ise patalogun dikkatini çekti. Çünkü yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Ardından patalog, kadının yüzünün kalıbını çıkardı ve balmumundan bir maske yaptı. Maske o kadar çok beğenildi ki pek çok kopyası yapıldı.

PEK ÇOK SANATÇIYA İLHAM OLDU

“L’Inconnue de la Seine” olarak bilinen bu maske, pek çok sanatçıya da şiirlerinde ve resimlerinde ilham kaynağı oldu. Ünlü yazar Albert Camus, kadının gülüşünü Mona Lisa’nın gülüşüyle karşılaştırdı ve L’Inconnue de la Seine‘i “Boğulmuş mona lisa gülüşlü” olarak tanımladı.

MASKELERİN SATIŞI HALA DEVAM EDİYOR

“L’Inconnue de la Seine’” fransızcada “Sen Nehri’nin Gizemli Kadını” anlamına geliyor. Maske yıllardır pek çok kişinin evinde sanat objesi olarak yer alıyor. Kadının yüzü aynı zamanda ilkyardım eğitiminde kullanılan CPR mankenlerinde de kullanılıyor. Günümüzde ise bu maskelerin satışı hala devam ediyor.

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