Hepimizin ortak derdi! Streç filmin ucunu bulmaya yarayan yöntem!

Bazı mutfak gereçleri iyi ki var! İşte iyi ki var dediğimiz ürünlerden biri de şüphesiz ki mutfak streçleri. Kendileri yeri geliyor tencereye, tavaya, tabağa kapak oluyor yeri geliyor yiyeceklerin bozulmaması için bir nefer oluyor. Hal böyleyken hep elimizin altında olsun isteriz. Bu kadar övdüğümüz strecin ne yazık ki kötü bir tarafı var; o da hepinizin bildiği gibi uç kısmının kolay bir şekilde bulunamaması.

Yapışkan olan streç filmin ucunu kolay bir şekilde bulmanın yolu ise şöyle;

Streç filmi mutfak çekmecelerinde değil de buzdolabında saklayın. Yapışkan yapısını soğukta kaybeden streç filmin ucu soğuk etkisiyle hemen elinize gelecektir. İstediğiniz bir ürünü sardığınızda yapışmama durumu yaşamamak için ise, kasenin ya da ürünün kenarını hafif bir şekilde ıslatın. Böylelikle daha iyi bir şekilde yapışacaktır.

