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Hepimizin ortak derdi! Streç filmin ucunu bulmaya yarayan yöntem!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Mutfakların olmazsa olmazı streç film, yiyeceklerin taze kalması için, buzdolabında kurumaması için sık sık başvurduğumuz yöntemdir. Elimizin altında bulundurduğumuz bu enfes mutfak ürününün tek olumsuz yanı ise bir türlü ucunu bulamamak :) Siz de bu dertten muzdaripseniz bahsedeceğimiz yöntemle bu sıkıcı durumdan kurtulabilirsiniz.

Hepimizin ortak derdi! Streç filmin ucunu bulmaya yarayan yöntem!

Bazı mutfak gereçleri iyi ki var! İşte iyi ki var dediğimiz ürünlerden biri de şüphesiz ki mutfak streçleri. Kendileri yeri geliyor tencereye, tavaya, tabağa kapak oluyor yeri geliyor yiyeceklerin bozulmaması için bir nefer oluyor. Hal böyleyken hep elimizin altında olsun isteriz. Bu kadar övdüğümüz strecin ne yazık ki kötü bir tarafı var; o da hepinizin bildiği gibi uç kısmının kolay bir şekilde bulunamaması.

Yapışkan olan streç filmin ucunu kolay bir şekilde bulmanın yolu ise şöyle;

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Streç filmi mutfak çekmecelerinde değil de buzdolabında saklayın. Yapışkan yapısını soğukta kaybeden streç filmin ucu soğuk etkisiyle hemen elinize gelecektir. İstediğiniz bir ürünü sardığınızda yapışmama durumu yaşamamak için ise, kasenin ya da ürünün kenarını hafif bir şekilde ıslatın. Böylelikle daha iyi bir şekilde yapışacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
mutfak ipuçları pratik bilgiler

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