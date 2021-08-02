Hepsi birbirinden ürkütücü! Dinozorlara rakip tarih öncesi dönemde yaşayan 4 yaratık

Dünya birkaç kez jeolojik döngüden geçti. Bu döngüsel süreç içinde pek çok canlının nesli tükendi. Bu sayısız jeolojik döngülerden sadece birinde dinozorların nesli tükendi. Ancak dünyada milyarlarca yıldır yaşam var ve bu canlılardan önceki jeolojik dönemler de yaşamla dolu. Hatta Karbonifer ve Permiyen dönemleri o kadar çok biyoçeşitliliğe sahipti ki günümüzde enerji için kullandığımız kömür ve petrolün neredeyse tamamı, bu dönemlerde var olan bitki ve hayvanların yaşamından geliyor. O dönemde dünyada dolaşan canlılar şimdiye kadar karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyordu ve bunlardan bazıları gerçekten ürkütücüydü. Sizler için tarih öncesinde yaşayan ve birbirinden ürkütcü görüntülere sahip olan canlıları araştırdık.

GORGONOPSID- KILIÇ DİŞLİ KERTEKENLE

Adını mitolojik karakterlerden alan bu canlı 265-252 milyon yıl önce Permiyen’in sonlarında yaşadı. Bu canlı kılıç diş olarak bilinen keskin ve uzun dişlere sahipti. Memelilerin modern atası olmasına rağmen, yaratık sürüngen benzeri bir beyne ve dürbün görüşüne sahipti. Bilim insanları bu canlıların memeli ve sürüngen özelliklerinin her ikisini birden taşıdığını belirtiyor. Gorgonopsid kalıntılarının çoğu Afrika’da Tanzanya, Zambiya ve Malavi gibi ülkelerde bulundu.

PTERYGOT- DEV DENİZ AKREBİ

Pterygotlar, yaklaşık iki metre uzunluğunda deniz akrepleriydi. Pterygotlar şimdiye kadar denizlerde yaşayan en yırtıcı canlılarından biriydi. Büyüklüğü nedeniyle fazla hareket edemiyordu. Ancak kurbanlarını yutması onun için çok zor değildi! Pterygot fosilleri Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere 4 ayrı bölgeden çıkarıldı. Bu nedenle bilim insanları bu dev deniz akreplerinin dünya çapında bir dağılıma sahip olduğunu belirtiyorlar. Pterygotların bacakları küçük ve inceydi, dikenleri yoktu ve bu nedenle karada yürüyemezlerdi.

ATHROPLEURA

Bu canlı günümüzde kırkayakların atası olarak kabul ediliyor. Athropleura ortalama olarak bir arabanın boyutlarındaydı. 359- 299 milyon öncesinde Karbonifer dönemde Kuzey Amerika ve İngiltere’nin ormanlarında yaşadılar. Yeryüzündeki ormanların bolluğu nedeniyle, atmosfer çok daha yüksek oksijen seviyelerine sahipti ve bu da athropleura gibi böceklerin bu kadar büyük boyutlara evrimleşmesine yol açtı. Devasa boyutları ve ürkütücü görüntülerine rağmen Athropleura, otçuldu. Tarih boyunca ilk bitki yiyen hayvan olarak kabul ediliyor.

MEGANEURA

Karbonifer dönemde soyu tükenmiş, günümüz yusufçuklarına benzeyen ve onlarla akraba olan bir böcek cinsidir. 65-70 cm’ye kadar kanat açıklığına sahipti. Karbonifer dönemin sonlarına doğru yaşanan iklim krizi Meganeuraları savunmasız bıraktı. Bu nedenle nesilleri tükendi. Meganeuraların fosil örnekleri ilk kez 1880 yılında Fransa’da bulundu.



