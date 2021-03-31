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Başının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward Mordake

Seray Üstün Seray Üstün
31.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak nitelendirdiği Edward Mordake uzun yıllardır gerçekliği tartışılan bir kişilikti. Mordake’nin hikayesinin bu kadar popüler olmasının asıl nedeni ise tıpta nadir görülen bir durum ve görülse dahi yaşama ihtimali düşük olan yapışık suratlı ikiz vakasıyla doğmasıydı.

Başının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward Mordake

Mordrake'in, 19. yy’da İngiltere’de yaşadığı bu hikayenin çıkış noktasıydı. İki yüzlü olarak yaşadığı iddia edilen Mordrake’in yaşamına dair birçok iddia ve şehir efsanesi ortaya atılmıştı. Detaylı ve bilimsel açıdan incelendiğinde vakanın bir şehir efsanesi olduğu düşüncesi oluşsa da gerçek olduğuna inanan büyük bir kitle de bulunuyordu.

Edward Mordrake hakkında ortaya atılan hikayelerin ilki çocukluğuna dayanır. Çocukken insanların korktuğu ve arkadaşlarının bu yüzden onunda yanına yaklaşmadıkları söylenir. Büyüdükçe durumun farkında varan Edward toplumdan tamamen dışlanmıştır. Bu dışlanmanın asıl sebebi olarak ise ensesindeki yüzün daha ürkütücü kılan özelliklere sahip olmasıdır. Edward gülerken arkasındaki yüz ağlıyor, ağlarken ise Edward gülüyordu. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward’a korkutucu şeyler anlatıyordu. Tedavi olmak için birçok doktor gezen Edward, adeta onların kapısında yatıyordu. Doktorlar lanetli olduğunu düşündükleri için Edward’ı tedavi etmeye yanaşmıyordu. Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.

harry potter

Tom Waits’in “Poor Edward” şarkısını Edward Mordake için yazdığı biliniyor. Bunun dışında American Horror Story’de de kendisine yer verilmiştir. Ayrıca Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Felsefe Taşı’nda Woldemort’u kafasının arkasında yaşatan Profesör Quirrell’i yaratırken de Edward Mordake’den esinlenmiştir.

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