Başının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward Mordake

Mordrake'in, 19. yy’da İngiltere’de yaşadığı bu hikayenin çıkış noktasıydı. İki yüzlü olarak yaşadığı iddia edilen Mordrake’in yaşamına dair birçok iddia ve şehir efsanesi ortaya atılmıştı. Detaylı ve bilimsel açıdan incelendiğinde vakanın bir şehir efsanesi olduğu düşüncesi oluşsa da gerçek olduğuna inanan büyük bir kitle de bulunuyordu.

Edward Mordrake hakkında ortaya atılan hikayelerin ilki çocukluğuna dayanır. Çocukken insanların korktuğu ve arkadaşlarının bu yüzden onunda yanına yaklaşmadıkları söylenir. Büyüdükçe durumun farkında varan Edward toplumdan tamamen dışlanmıştır. Bu dışlanmanın asıl sebebi olarak ise ensesindeki yüzün daha ürkütücü kılan özelliklere sahip olmasıdır. Edward gülerken arkasındaki yüz ağlıyor, ağlarken ise Edward gülüyordu. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward’a korkutucu şeyler anlatıyordu. Tedavi olmak için birçok doktor gezen Edward, adeta onların kapısında yatıyordu. Doktorlar lanetli olduğunu düşündükleri için Edward’ı tedavi etmeye yanaşmıyordu. Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.