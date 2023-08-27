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Hepsi grubu ile tanınmıştı! Yasemin Yürük tanga bikinisini giyip direk dansı yapınca...

27.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, şu sıralar Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Ünlü isim son olarak tatilde tanga bikinisiyle direk dansı yapınca sosyal medyada adından söz ettirdi.

2000'lerin dağılan popüler grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, 10 yıl ara verdiği müzik sektörüne geçen sene dönüş yapmıştı. ‘Düştüm Gülüşüne’ isimli şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı şu sıralar Bodrum'da tatilde.

Müziğe verdiği arada spor eğitmenliğine yönelen 36 yaşındaki Yürük, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Yasemin Yürük, direk dans yaptığı anları yayınlayarak "Akyaka'da Pole yapmak ve böyle bir manzarada" ifadelerini kullandı.

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Spor ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden Yürük'ün kusursuz fiziği de takipçilerinden tam not aldı.

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