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Müstehcen yarışmaya katılmasıyla tanınmıştı! Ekin Su Türkiye'ye dönerken uçağın motoru alev aldı...

27.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl müstehcen anlara sahne olmasıyla bilinen 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu Türkiye'ye dönüş yaparken korkunç bir olay yaşadı. Uçağının moturu alev alan Ekin Su Antalya'ya acil iniş yaptı.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılan ve daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüloğlu erotik anların yaşandığı yarışmada birinci olmuştu.

İngiltere'de teklif üstüne teklif alan Ekin Su geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisiyle de barışmıştı. Erkek arkadaşı Davide Sanclimenti ile Türkiye'den dönmek için harekete geçenn 29 yaşındaki Love Island yıldızı korkunç bir olay yaşadı.

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ACİL İNİŞ YAPTILAR

Ekin Su Türkiye'den eve dönüşü sırasında motorun 'alevler ve kıvılcımlarla patlamasıyla' dehşete düştü. Bodrum'dan kalkan uçak kısa bir süre sonra Antalya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Ekin-Su olayı Twitter'da paylaşarak "Kabus deneyimi, Bodrum'dan Manchester'a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar... filmlerdeki gibiydi. 'Antalya'ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim! Hâlâ güvende olup olamayacağımız konusunda endişeliyiz" dedi.

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