Müstehcen yarışmaya katılmasıyla tanınmıştı! Ekin Su Türkiye'ye dönerken uçağın motoru alev aldı...

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programına katılan ve daha önce, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüloğlu erotik anların yaşandığı yarışmada birinci olmuştu.

İngiltere'de teklif üstüne teklif alan Ekin Su geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisiyle de barışmıştı. Erkek arkadaşı Davide Sanclimenti ile Türkiye'den dönmek için harekete geçenn 29 yaşındaki Love Island yıldızı korkunç bir olay yaşadı.

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Ekin Su Türkiye'den eve dönüşü sırasında motorun 'alevler ve kıvılcımlarla patlamasıyla' dehşete düştü. Bodrum'dan kalkan uçak kısa bir süre sonra Antalya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Ekin-Su olayı Twitter'da paylaşarak "Kabus deneyimi, Bodrum'dan Manchester'a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar... filmlerdeki gibiydi. 'Antalya'ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim! Hâlâ güvende olup olamayacağımız konusunda endişeliyiz" dedi.

