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Hepsi kaçak! Değeri tam 40 milyon lira

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan şebekeye yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken değeri 40 milyon olduğu belirtilen 19 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yurt dışında “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yolla lüks araç sokan 21 kişi gözaltına alındı. ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 19 lüks araca el konuldu. Araçların sergilendiği emniyet müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaçak otomobil lüks araç Emniyet Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
devlet o kadar yüklü vergiler alıyor ki sonra dan böyle haberler okumak zorun da kalıyoruz bu ülkede normal bir araç fiyatına avrupa da lüx araç alınıyor
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