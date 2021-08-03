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Hepsi seyircinin kalbinde taht kurdu! Türk takımlarını çalıştırmış en başarılı, efsane yabancı teknik direktörler...

03.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne dek birçok önemli yabancı ismin yolu Türkiye'den geçti. Kimisi Türk seyirciler tarafından fazlaca sevildi. Kimisi de havalimanından yalnız ayrıldı. Unutulmaz şampiyonluk maçları, kupa sevinçleri, taktik savaşlarına şahit olan Türk seyircisi yabancı antrenörlere hep saygı duydu. Gelin, birlikte Türk takımlarını çalıştıran en başarılı antrenörlere bakalım.

Hepsi seyircinin kalbinde taht kurdu! Türk takımlarını çalıştırmış en başarılı, efsane yabancı teknik direktörler...

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi takım oyunlarının vazgeçilmez parçası olan teknik direktörler, taktik tahtasında oyun kaderini belirlerler. Doğru oyuncu analizleri ile maç gününü mutlu şekilde bitirmek isteyen antrenörler, her zaman doğru karar veremeyebilirler. Oyun süresi içinde yeni taktik anlayışına geçebilen veya hatalarını fark edip onların üzerine giden isimlerse başarılarına yenilerini eklerler.

CHRISTOPH DAUM

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Christoph Daum, şahsına münhasır tavrıyla hafızalardaki yerini koruyor. Alman teknik adam 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti. Çok güçlü bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'de ilk şampiyonluğunu tattı. Ertesi sezon da şampiyon olan takım son haftaya kadar lider götürdüğü 2005-2006 sezonunda son hafta şampiyonluğu kaybetti. İkinci Daum dönemi ise 2009-2010 sezonunda yaşandı ve benzer senaryo yine gerçekleşti.

GIOVANNI GUIDETTI

Gurur duyduğumuz Kadın Voleybol Takımımızın şu anda antrenörü olan Guidetti, Türkiye'ye gelen en başarılı hocalardan birisi. İtalyan isim, 2011'de Vakıfbank ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Guidetti, kariyerinde Almanya, Hollanda ve Bulgaristan'ın da milli takımlarında görev aldı.

ZICO

Efsane Brezilyalı futbolcu Zico, 2006 yılında Fenerbahçe'nin başına geçti. 100. yıl şampiyonluğunu kazanan teknik adam, 2008 yılında ise Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'ne çıkarmayı başardı ve unutulmaz isimler arasına girdi.

ZELJKO OBRADOVIC

Avrupa basketbolunun açık ara en başarılı koçu olan Obradoviç, Fenerbahçe ile 5 final-four, 3 final, 1 Euroleague Şampiyonluğu, 4 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası kazandı. Obradoviç toplamda 9 kez Euroleague kupasını havaya kaldırdı.

LUCESCU

Türk futbolunu yakından tanıyan Lucescu, Beşiktaş ve Galatasaray ile art arda iki sene şampiyonluk yaşadı. 2001-2002'de Galatasaray'da ve 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyon olan Lucescu, bir dönem Türk milli takımını da çalıştırdı.

GORDON MILNE

Beşiktaş taraftarının kalbine taht kuran Milne, 1989 ve 1992 yılları arasından toplam 3 kere şampiyon olarak Beşiktaş tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik direktör oldu.

JOACHIM LÖW

Dünya Kupası sahibi Almanya'nın efsane teknik direktörü Joachim Löw, 1997-1998 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-2001 sezonunda ise Adanaspor'u çalıştırdı.

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