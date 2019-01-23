Hepsini kayda aldı! Dev kisti böyle söküp attı

Irais'in yardım çığlığına kayıtsız kalmayan Sandra Lee, gerçekleştirdiği operasyonla genç kadının gözyaşları içinde anlattığı hayatının değişmesini sağladı. Operasyon görüntülerini kayda alan ve video paylaşım sitesinde yayınlayan Sandra Lee, yaptığı operasyonla yine milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Gözyaşlarını ünlü doktor dindirdi!

Sekiz yıldır başında sürekli büyüyen dev bir şişlikle Dermatoloji Uzmanı Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan Irais isimli kadın, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Irais, ünlü doktora başında sürekli büyüyen dev bir şişlikle sürdürdüğü sekiz yıl boyunca yaşadıklarını Dr. Pimple Popper ile paylaştı. Kısa cümlelerle özetlediği hayatı, yaşadığı durumun hayatını ne denli olumsuz etkilediğini anlatmaya yetti.

Başındaki şişliği okula giderken ya da dışarı çıkarken şapkayla kamufle etmeye çalıştığını söyleyen Irais, büyüyüp evlendiğinde de çocuklarının korkularıyla baş etmeye çalışmış.

İkiz çocukları olduğunu söyleyen Irais, çocuklarının kafasındaki şişlikten korktuğunu, bu durumla yaşamanın çok zor olduğunu da sözlerine ekleyince ünlü doktor daha fazla duygularını gizlemekte başarılı olamadı.

Çocuklarıyla parka bile gidemediğini söyleyen Irais'in yardım çığlığına kayıtsız kalamayan Dr. Pimple Popper, genç kadını ameliyat etti.

Saç köklerinin etrafında büyüyen ve kafa derisinin altında belirgin bir hal alan kist Irais'in 8 yılını kabusa çevirmişti.

2 çocuk annesi kadının kafasındaki şişliğin pilar kisti olduğunu belirten Dr. Sandra Lee, hastasını hayatının en büyük kabusundan kurtardı.