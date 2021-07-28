SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hepsinin ayrı bir felsefesi var! İşte en az takım futbolcuları kadar ünlü dünyanın en iyi taraftar grupları

Hepsinin ayrı bir felsefesi var! İşte en az takım futbolcuları kadar ünlü dünyanın en iyi taraftar grupları

28.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tüm dünyada en çok rağbet gören spor dallarından biri. Dünyanın her yerinde oldukça popüler olan futbolun, en önemli unsurlarından biri elbette taraftarlar. Futbolcular sahada ter dökerken 12. adam olarak nitelendirilen taraftar grupları arasında öyle oluşumlar var ki, takımlarının galibiyetinde büyük rol oynuyorlar.

Hepsinin ayrı bir felsefesi var! İşte en az takım futbolcuları kadar ünlü dünyanın en iyi taraftar grupları

Biz de bugün bu oluşumlar arasından takımlarının futbolcuları kadar ünlü olan dünyanın en iyi taraftar gruplarını listeledik. Şimdi gelin bu listemize birlikte bir göz gezdirelim.

RIVER PLATE - LOS BORRACHOS DEL TABLON (ARJANTİN)

Türkçe anlamı "Tribün Sarhoşları" olan taraftar grubu, Buenos Aires'in zengin kesiminin kulübü olarak bilinen River Plate'e duydukları sevgiyle ön plana çıkıyor. Öyle ki River maçlarındaki şovlarıyla bu ismi hak ediyorlar.

BOCA JUNIORS - LA DOCE (ARJANTİN)

1925 yılında kurulup, grup haline gelen bu oluşumun Türkçe anlamı 12. adam... Kuruldukları yıllarda taraftarlar, takımla birlikte seyahat etmeye başlayınca bu ismi alıyorlar. Özellikle River Plate ile rekabet içerisinde olan grubun şovları ve tezahüratları gerçekten görülmeye değer.

LIVERPOOL - THE KOP (İNGİLTERE)

"You'll never walk alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) besteleri ile dünyaya ün salan ve en popüler taraftar gruplarından biri olan The Kop, lakaplarını bulundukları kale arkası tribününden alıyor. Liman işçilerinin kurduğu bu grup, işçilerin asi yüzü olarak biliniyorlar.

LIVORNO - BRİGATE AUTONOME LIVORNESİ 99 (İTALYA)

Sol görüşlü taraftar gruplarının belki de en popüleri olan oluşum, endüstriyel futbola karşı tutumları ile ön plana çıkıyor. Pankart ve bayraklarında; Che posteri, orak-çekiç figürleri bulunan grup tribün şovları ve marşlarıyla oldukça ilgi çekiyor.

ST. PAULI - FANLADEN ST. PAULİ (ALMANYA)

Çok sayıda kadın taraftarın yer aldığı grup, kendilerini anti-faşist ve anti-seksist olarak tanımlıyor. Kulüp başkanı eşcinsel olan St. Pauli taraftarları açtıkları pankartlar ve tezahüratları ile çok renkli bir tribün olarak hafızalarımızda yer alıyor.

AEK - ORIGINAL 21 (YUNANİSTAN)

İsmini yer aldıkları tribünden alan Original 21, Yunanistan'ın en ateşli ve en holigan grubu olarak biliniyor. Bu taraftar grubu, faşizme ve ırkçılığa karşı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

BEŞİKTAŞ - ÇARŞI (TÜRKİYE)

Çarşı, Türkiye'nin en organize taraftar grubu olarak listemizde yer buluyor. Toplumsal meselelere gösterdikleri duyarlılıkla diğer taraftar gruplarından ayrışan Çarşı, özgün marşları ve tribün şovlarıyla birçok futbolseverin sempatisini kazanmış durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Fenerbahçenin unutulmaz ismi Alex'in bu kadar sevilmesinin nedeniFenerbahçenin unutulmaz ismi Alex'in bu kadar sevilmesinin nedeni
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fenerbahçe derken bambaşka takıma gidiyor

Fenerbahçe derken bambaşka takıma gidiyor

Süper Lig'de kalıyor! Boupendza'ya teklif

Süper Lig'de kalıyor! Boupendza'ya teklif

Galatasaray'a büyük çalım!

Galatasaray'a büyük çalım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.